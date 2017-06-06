النظام يتقدم شرق السلمية واتهاماتٌ بتسليم المناطق

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أعلنت قوات النظام وميليشياته، يوم أمس الاثنين، عن سيطرتها على نقاط مهمة على خط البترول في ريف السلمية الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”.

وتركزت الاشتباكات بالقرب من منطقة الشيخ هلال، حيث تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم في المنطقة واستعادة السيطرة على موقعين كان التنظيم يسيطر عليهما.

وذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) إن قوات النظام أحكمت السيطرة على ستة نقاط استراتيجية على خط البترول في رسم التيمة بريف سلمية الشرقي. مؤكدةً أن الغارات الجوية والقصف دمر مقرات ونقاطاً محصنة لتنظيم داعش، وقتل عدد من عناصره في قرى عكش وأم ميل والحردانة وأبو حبيلات والعرشونة وعقيربات في منطقة سلمية وبلدة عقارب الصافية في الريف الشمالي الشرقي.

واعتبر “محمد رشيد” الناطق باسم “جيش النصر” أن تقدم النظام هو عبارة عن “عمليات التسلم والتسليم التي تحصل بينه وبين تنظيم داعش”، بحسب تصريحاتٍ له لصحيفة الشرق الأوسط.

وقال رشيد إن غارات النظام وعملياته لا تطال مواقع (داعش) إطلاقاً، إنما تستهدف مناطق المدنيين والبنى التحتية في بلدة ريف حماة الشرقي.

وأشارت الصحيفة إلى قوات النظام بدأت مطلع الشهر الحالي عمليات عسكرية في ريف سلمية الشرقي لطرد تنظيم داعش ولقطع خطوط إمداده باتجاه منطقة شاعر وجب الجراح في ريف حمص الشرقي.