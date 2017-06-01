(قسد): معركة الرقة التاريخية بدأت بـ 16 فصيلاً

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق معركتها ضد مدينة الرقة، المعقل الرئيس لتنظيم “داعش” في سوريا.

وقال بيانٌ صادرٌ عن قيادة معركة “غضب الفرات”: نعلن اليوم البدء بالمعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين.

وتشارك في هذه المعركة التي وصفها البيان بـ “التاريخية” 16 فصيلاً وتنظيماً عسكرياً بالإضافة إلى مجلس الرقة المدني ومجلس سوريا الديمقراطية ووجهاء ورؤساء عشائر، بحسب البيان.

والفصائل المشاركة هي “وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة التابعين لـ (ب ي د)، وجيش الثوار، و جبهة الأكراد، ولواء الشمال الديمقراطي، وقوات العشائر، ولواء مغاوير حمص، وصقور الرقة، ولواء التحرير، و لواء السلاجقة، وقوات الصناديد، والمجلس العسكري السرياني، ومجلس منبج العسكري، ومجلس ديرالزور العسكري وبمشاركة قوات النخبة وقوات الحماية الذاتية”.

ودعت “غضب الفرات” المدعومة من التحالف الدولي أهل مدينة الرقة للابتعاد عن مراكز العدو (داعش) ومحاور الاشتباكات وكذلك إلى مساندة قوات قسد والتعاون معها لتنفيذ مهامها. كما طالبت “شباب وشابات الرقة إلى الاستمرار في التحاقهم بصفوف قواتنا للمشاركة في تحرير مدينتهم”.