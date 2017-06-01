الفرقة الرابعة تنعى أوّل قتلاها في معارك درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نعت الفرقة الرابعة في قوات النظام مساء يوم أمس الاثنين 5 حزيران/يونيو، أول قتلاها بمحافظة درعا خلال المعارك مع كتائب الثوار في درعا البلد.

جاء ذلك بعد استقدام تعزيزات ما يسمى بقوات (الغيث) بقيادة العقيد (غيث دلا) المقرب من (ماهر الأسد).

وأكدت صفحة (الفرقة الرابعة قوات الغيث) مصرع ضابط برتبة نقيب في قوات النظام يدعى (بشار الجبيلي).

في المقابل، نشرت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) أسماء ثمانية من قتلى ميلشيا (حزب الله) وذكرت إنهم لقوا مصرعهم خلال الأيام القليلة الماضية، وهم (عبد المجيد شري، ناصر العلي، قاسم الأسمر، علي جعفر، مصطفى حنجول، عباس علامة، علي الكاظم، محمد رضا).

في السياق أيضاً، نعت الشبكات الموالية للنظام خمسةً من قتلى قوات النظام وهم (يوسف كبول وطارق باكير ورواد الجاسم وعبد العزيز عبد الله ويوسف زيتون).