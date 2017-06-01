بعضهم تدرب أياماً فقط… (ب ي د) يزجّ بالمجندين الجدد في معارك الرقة

رزان العمر: كلنا شركاء

لم يمض على سوق الكثير منهم سوى أيام وأسابيع قليلة، حتى وجد المئات من المجندين إجبارياً من قبل إدارة (ب ي د) أنفسهم في جبهات الرقة، للمشاركة الفعلية في معارك استعادتها من تنظيم داعش التي أعلن عن انطلاقها المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة كردية عن مجندين إجبارياً قولهم إن “إدارة PYD نقلت خلال الأيام القليلة الماضية المئات من المجندين إجبارياً، من مدن الحسكة والقامشلي وكوباني، إلى جبهات مدينة الرقة، حيث شارك العديد منهم في اشتباكات مباشرة مع داعش”.

وأشارت وكالة باسنيوز إلى أن “أغلب من تم سوقهم إلى جبهات الرقة مؤخراً لم يخضعوا سوى لتدريب قصير مدته 45 يوماً، والكثير منهم لم يخضع سوى لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع من التدريب، كونهم ممن تم اعتقالهم وسوقهم للتجنيد فيما بعد”.

ورغم تأكيدات إدارة (ب ي د) بأن المجندين إجبارياً لا يشاركون في الأعمال القتالية على الخطوط الأولى للجبهة، أكد عدد من المجندين بأنهم في الخطوط الأولى المواجهة ضد داعش شمال وشرق وغرب الرقة، وأنهم يشاركون فعلياً بالمعارك، وكأن الهدف هو جعلهم “قرابين أو وقود لمعركة الرقة” حسب تعبيرهم.