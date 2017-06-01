14 قتيلاً من ضباط وعناصر النظام في درعا

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أذاعت غرفة عمليات (البينان المرصوص) صباح اليوم الثلاثاء 6 حزيران/يونيو قائمة بأسماء 14 قتيلاً من ضباط وعناصر قوات النظام لقوا مصرعهم على جبهات درعا البلد خلال الساعات الماضية.

ومن قتلى قوات النظام أربعة ضباط هم (النقيب بشار جبيلي من اللاذقية والملازم أول علاء الشيخ من حمص والملازم حسين مهنا من حمص والملازم أول باسل علي من طرطوس).

وأكد بيان الغرفة مقتل عشرة عناصر آخرين من قوات النظام كانت أسماؤهم كالآتي: “يوسف نيساني/طرطوس ـ محمود السليمان/حمص ـ محمود طيبو/حمص ـ عبدالله الطباع/درعا ـ يوسف العلي/حلب ـ يوسف كبول/القنيطرة ـ عمار أسعد/الدريكيش ـ محمد الرواد/الرقة ـ علي علي/حلب”.

في المقابل، استهدفت مروحيات النظام الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 12 برميلاً متفجراً، بينما استهدف الطيران الروسي الأحياء المحررة بثلاثة غارات، مروحيات النظام استهدفت أيضاً منطقة (غرز) شرق درعا بـ 12 برميل بالإضافة لاستهداف الطيران الروسي لها بثلاثة غارات، واستهدف بلدة (النعيمة) شرق درعا أيضاً بثلاثة غارات.

في السياق، استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدات (الحارة وقيطة) شمال درعا ما أدى لمقتل طفلين هما (يزن العوير وعبدالله السعدي)، كما استهدفت قوات النظام بلدات ومدن (داعل ـ الغارية الغربية ـ أم المياذن ـ النعيمة) بالمدفعية الثقيلة.