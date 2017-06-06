سوريّة تضع حملها على باب المستشفى في لبنان

كلنا شركاء: رصد

قالت مصادر لبنانية إن أماً سورياً أنجبت اليوم الثلاثاء طفلها على باب أحد المستشفيات، في ظروف لم تتكشف بعد.

وأشارت قناة “إم تي في” اللبنانية إلى أن سيدة سورية أنجبت طفها على باب مستشفى سيدة لبنان في مدينة جونية، ولم تشر القناة إلى الظروف التي ألجأت المرأة للولادة في خارج بناء المستشفى.

رواية المستشفى تفيد أن الولادة تمّت خارج المستشفى بسبب حالة الأم التي تأخرت في الوصول واضطرّت لإنجاب جنينها في الباحة الخارجيّة، وتحديداً في موقع يبعد أمتاراً قليلة عن مدخل المستشفى وليس عن مدخل الطوارئ، مشيرةً إلى أن الأمّ موجودة حاليّاً في المستشفى مع الطفل، وهما في حالة صحيّة جيّدة ويحظيان بالعناية اللازمة.

صدر لاحقاً عن مستشفى سيدة لبنان البيان الآتي:

“صباح اليوم الثلاثاء 6/6/2017، حضرت السيدة الحامل ف.ت الى مستشفى سيدة لبنان، وقبل وصولها الى المدخل الرئيسي، وبسبب أعراض ولادتها، تمددت أرضا وسارع الطاقم الطبي المختص الى مساعدتها وإنقاذ الجنين، ولم تكن حالتها الصحية تسمح بنقلها الى داخل المستشفى لإتمام عملية الولادة.

لقد أتم الطاقم الطبي عملية الولادة بحرفية وجدارة غير مسبوقة، وتم نقل الام بعدها الى غرفة التوليد حيث تابع مهمته بعد إنقاذ الطفل والاطمئنان الى حالة الام.

وفي المناسبة، لا بد من تسجيل خروج بعض الفضوليين عن المبادئ الاخلاقية، إذ عمدوا الى التجمع وتصوير المشهد ونشر الصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة خصوصية الام وعائلتها”.