(أهل الديار) غرفة عملياتٍ جديدةٍ لقتال (قسد) في ريف حلب الشمالي

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت مجموعات من أبناء مدن وقرى ريف حلب الشمالي، ومنها مدينة تل رفعت، التي تسيطر عليها ميليشيات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء (6 حزيران/يونيو)، عن تشكيل غرفة عمليات (أهل الديار) لطرد (قسد) من تلك المدن والقرى.

وأفاد بيان مصور نشره المكتب الإعلامي لغرفة العمليات الجديدة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه “بعد اعتداء حزب الـ (بي كي كي) الإرهابي على أرضنا، والذي دام لأكثر من سنة، ومع الاستمرار هذه التجاوزات في احتلال أرضنا، والاعتداءات المستمرة على المناطق المحررة، نحن أهل الديار المحتلة من قبل عصابات الـ (بي كي كي) الإرهابية، نعلن تشكيل غرفة عمليات تحت مسمى (أهل الديار)، لصد تجاوزات العدو الإرهابي وتحرير أرضنا المحتلة”.

وأشار المكتب الإعلامي لغرفة العمليات، إلى أن عناصر الغرفة تسللوا فجر اليوم إلى ثلاث نقاط على أطراف تل رفعت واندلعت اشتباكات مع ميليشيات (قسد)، أسفرت عن مقتل سبعة من عناصرها وإصابة عشرة آخرين، بحسب بيانٍ نشره المكتب على مواقع التواصل.

ووصف المصدر هذا الهجوم بـ (الانغماسي) وضرب حاجز مدجنة البهجت والتلة المحاذية للحاجز في مدخل مدينة تل رفعت، وقال إن الثوار اغتنموا رشاش “دوشكا” وقناصة “دوشكا” وقواذف “آر بي جي” وأسلحة فردية وذخائر.

وكانت قد سيطرت (قسد) على تل رفعت، في 15 شباط/فبراير من العام الماضي، بعد هجوم ضد كتائب الثوار، تزامن مع معارك جرت بين الأخيرة وقوات النظام في المنطقة.

وأعلن لواء المعتصم التابع للجيش السوري الحر، يوم الأربعاء 10 أيار/مايو المنصرم، أنه حصل على تفويضٍ من التحالف الدولي باستلام وإدارة 11 قرية في ريف حلب الشمالي، من ميليشيات (قسد)، وأكد ناشطون أنه إلى الآن لم يستلم تلك المناطق.