قوات النظام تعلن سيطرتها على سلسلة التلال الحاكمة قرب تدمر

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته، اليوم الثلاثاء (6 حزيران/يونيو)، سيطرتها على التلال الحاكمة شمال شرق مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، عقب انسحاب تنظيم “داعش” منها.

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري في قوات النظام قوله، إن قوات النظام والميليشيات الموالية واصلت تقدمها في ريف حمص الشرقي، وأحكمت سيطرتها على التلال الحاكمة شمال شرق تدمر، بعد عملية عسكرية سقط خلالها أعداد كبيرة من القتلى في صفوف تنظيم “داعش”.

ولفت المصدر إلى “تدمير العديد من العربات المدرعة والآليات المختلفة للتنظيم الإرهابي الذي فر العشرات من إرهابييه تاركين عتادهم باتجاه عمق البادية”.

وكانت قوات النظام وميليشياته سيطرت في 16 من الشهر الماضي على تلال الطفحة الشرقية والشمالية الغربية شمال غرب المحطة الرابعة بريف حمص الشرقي بعد انسحاب داعش منها، كما سيطرت تلك القوات خلال الأسبوعين الماضيين على مساحة تزيد على 1400 كم مربع في ريف حمص الشرقي، عقب معارك مع التنظيم.

ومن جانبها، أكدت تنسيقية مدينة تدمر، مقتل نحو ١٤ عنصراً من ميليشيات النظام، وإصابة آخرين، خلال صد “داعش” لاقتحام منطقة العباسية جنوب مدينة تدمر مساء أمس، في حين شنّ الطيران الحربي غارات جوية استهدفت مناطق السخنة والطيبة والكوم ومحيطها شمال شرق تدمر.