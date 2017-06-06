الطيران الروسي يرتكب مجزرةً بحق عائلةٍ نازحةٍ شرق حماة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

ارتكبت الطائرات الروسية أمس الإثنين 5 حزيران/يونيو، مجزرةً راح ضحيتها 10 أفرادٍ من عائلةٍ نازحةٍ من ريف حمص الشمالي إلى ريف حماة الشرقي، إثر استهدافها لقرية أبو حواديد شرق حماة بعدة غارات جوية.

وأفاد المجلس المحلي لبلدة عقيربات وريفها، بأن الحملة الهمجية التي تشنها الطائرات الروسية وطائرات النظام على قرى ناحية عقيربات مستمرة، حيث شنت أمس أكثر من 150 غارة جوية مستخدمة الصواريخ الفراغية والعنقودية وقنابل الفوسفور الحارق، إضافة إلى عشرات القذائف المدفعية مصدرها كتيبة بري الشرقي.

واستهدفت الغارات الجوية كلاً من (عقيربات – حمادة عمر- سوحا –أبو حواديد – ابوحنايا – قليب الثور)، وخلّفت العديد من القتلى والمصابين، ودماراً كبيراً في الممتلكات.

وأشار (محلي) عقيربات إلى أن الطائرات الروسية ارتكبت مجزرة في قرية أبو حواديد، راح ضحيتها عائلة كاملة من نازحي مدينة تلبيسة شمال حمص، وهي عائلة “عبد اللطيف بكور” (أبو حسان)، حيث قضى منها عشرة أشخاص ولم ينجو من هذه المجزرة سوى زوجته “أم حسان بكور”.

كما قضى الشاب “معروف حسن الحسين” الذي تعرض للإصابة يوم أمس الأول نتيجة استهداف المقبرة التي كانوا يوارون فيها جثمان أحد ضحايا القصف، وتسببت إصابته في قدمه ببترها، ونظراً للوضع الطبي المتردي في المنطقة وعدم وجود نقاط طبية فيها أو أي مستشفى، فارق الحياة.

وضعٌ إنسانيٌ مأساوي

وأكد (محلي) عقيربات أن الوضع الانساني مأساوي في ريف حماة الشرقي، فأغلب المدنيين في المنطقة ضاعت بهم السبل، فلا مكان يأويهم ولا نزوح يهيمون إليه في ظل الحملة الهمجية التي تستهدفهم في الدرجة الأولى، ولا أفران ولا مستشفيات ولا وجود لأي طبيب يقوم بإسعاف الإصابات التي تحولهم إلى مشاريع “شهداء”، بحسب المجلس

– تستمر الاشتباكات بين قوات النظام وعناصر تنظيم داعش في محاولة للأولى التقدم باتجاه المنطقة مدعومة بالميلشيات الأجنبية ولا معلومات عن التقدم أو التراجع في نقاط الاشتباك

استمرار المعارك

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن مصدر عسكري في قوات النظام ادعاءه مقتل وجرح العشرات من عناصر تنظيم “داعش” في الريف الشرقي لمدينة سلمية.

وأشار المصدر إلى أن الطيران الحربي وقوات النظام وميليشياته “وجهت ضربات مكثفة على مقرات وتحركات تنظيم داعش الإرهابي في قرى ومزارع جنى العلباوي ومكسر الشمالي ومكسر الجنوبي وتبارة الديبة وأبو العز وأبو حبيلات وقليب الثور وأبو حنايا والتناهج والبرغوثية ومحيط تل حوير بريف سلمية الشرقي”.

وأعلنت قوات النظام وميليشياته، أمس الإثنين، سيطرتها على نقاط مهمة على خط البترول في ريف السلمية الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، خسرت خلالها قيادياً في ميليشيا الدفاع الوطني، وعدداً من العناصر.

أسماء ضحايا المجزرة:

عبد اللطيف بكور

حسان عبد اللطيف بكور

عبد اللطيف حسان بكور

عبد القادر عبد اللطيف بكور

عبد الرحمن عبد الحميد بكور

سمية عبد اللطيف بكور

ايمن حسان بكور

حسام حسان بكور

بنات حسان بكور لم يتم التعرف على أسمائهن