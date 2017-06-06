قوات النظام تصل الحدود الإدارية للرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الثلاثاء (6 حزيران/يونيو)، عن وصولها إلى الحدود الإدارية لمحافظة الرقة، بعد سيطرتها على عدة قرى في ريف حلب الشرقي، عقب انسحاب تنظيم “داعش” منها.

ونقلت مصادر إعلامٍ موالية، ومنها إذاعة “شام إف إم”، عن مصدر عسكري في قوات النظام، قوله إن قوات النظام وميليشياته دخل اليوم الحدود الإدارية لمحافظة الرقة من الريف الغربي، بعد سيطرتها على قرى (خربة محسن، وخربة السبع، وخربة حسان، والسليحية، والترقاوي، عنز بوكردي، تل عنز، بير سالم، بير سالم القديمة) جنوب مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي.

ويشارك قوات النظام في معاركها في ريف حلب الشرقي ميليشيات متعددة، تمكنت أمس الأول الأحد 4 حزيران/يونيو، من السيطرة على مدينة مسكنة أهم معقل لتنظيم “داعش” في ريف حلب الشرقي، بعد انسحاب التنظيم منها.

وخسرت قوات النظام وميليشياته خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” شرق حلب العشرات من عناصرها، من آخرهم العقيد المظلي “محمود يوسف شلاحة”، ابن قرية المنطار التابعة لطرطوس، والذي لقي مصرعه الأحد، خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في منطقة مسكنة، بحسب مصادر إعلام موالية.