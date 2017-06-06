مجدداً… طيران التحالف يدمّر رتلاً للميليشيات الإيرانية قرب (التنف)

إياس العمر: كلنا شركاء

دمّر طيران التحالف الدولي مساء اليوم الثلاثاء (6 حزيران/يونيو)، رتلاً لقوات النظام والميلشيات الإيرانية شمال معبر (التنف) على الحدود السورية العراقية، في حادثة هي الثانية من نوعها في المنطقة.

وقال مدير المكتب الإعلامي لقوات “الشهيد أحمد العبدو”، سعيد سيف، إن طيران التحالف دمر بشكل كامل رتلاً لقوات النظام والميلشيات الإيرانية شمال معبر التنف، وذلك بعد محاولة الرتل التقدم باتجاه المنطقة الآمنة المحددة من قبل التحالف الدولي، وهي مسافة 90 كم.

وأضاف سيف في تصريح لـ (كلنا شركاء)، أن قوات التحالف خلال الأيام الماضية ألقت مناشير فوق مناطق سيطرة قوات النظام والميلشيات الإيرانية تحذرهم من الاقتراب من المعبر، وتطالبهم بالابتعاد إلى حاجز (ظاظا).

وأشار إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل 60 عنصراً من قوات النظام والميلشيات الإيرانية، وتدمير عدد من الآليات الثقيلة، ومضادات الطيران.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لقوات “الشهيد أحمد العبدو”، أن كتائب الثوار حققت تقدماً اليوم على حساب قوات النظام والميلشيات الإيرانية، حيث سيطرت على مفرق (الشحمة) الذي يبعد 45 كم عن معبر التنف الحدودي.

وكان طيران التحالف الدولي دمر يوم الخميس 18 أيار/مايو الماضي، رتلاً لقوات النظام والميلشيات الإيرانية بالمقربة من معبر (التنف) على الحدود العراقية السورية.