طيرانٌ مجهولٌ يستهدف محكمة (جيش خالد) غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

أكد ناشطون في ريف درعا الغربي، استهداف طيرانٍ مجهولٍ مساء اليوم الثلاثاء (6 حزيران/يونيو)، مواقع لجيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش) غرب درعا.

وقال الناشط أحمد الديري، لـ (كلنا شركاء)، إن الطيران الحربي استهدف مقراتٍ لجيش خالد غرب درعا بثماني غارات مساء اليوم.

وأضاف بأن الاستهداف شمل بلدتي الشجرة وجملة، وتركز على المحكمة الشرعية التابعة لجيش خالد في بلدة الشجرة، ومبنى شركة الكهرباء، وهو أحد أهم معاقل جيش خالد في حوض اليرموك.

وفي سياق متصل، أكد الديري أن أسرة القيادي في جيش خالد (نضال البريدي)، أقامت عزاءً له عقب إعدامه من قبل جيش خالد على خلفية مقتل قائد الجيش الأسبق (أبو هاشم الإدلبي) منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بتفجير سيارته في منطقة حوض اليرموك.

وأشار الديري إلى أن البريدي هو أحد أقارب مؤسس لواء (شهداء اليرموك)، وهو الفصيل الأبرز في جيش خالد.

وأردف بأن جيش خالد كان قد اعتقل عدداً من قادته عقب عملية الاغتيال، ومن ضمنهم القيادي الأبرز فيه (أبو عبيدة قحطان) بالإضافة لكل من (أبو تحرير الفلسطيني ـ نادر القسيم ـ خالد البريدي ـ جمال البريدي).