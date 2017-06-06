شاهد… تشييع شبيحٍ في دمشق يتحول إلى كارثة

معتصم الطويل: كلنا شركاء

سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف مشيعي أحد قتلى قوات النظام في حي دمر في العاصمة دمشق، نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل الشبيحة.

ونشرت صفحة “دمشق الآن” الموالية، اليوم الإثنين (حزيران/يونيو)، تسجيلاً مصوراً يظهر فيه إطلاق نار كثيف أثناء تشييع أحد قتلى قوات النظام، الأمر الذي تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المشيعين، وعلّقت الصفحة “شاهد بالفيديو كيف تحول تشييع شهيد في حي دمر بدمشق إلى كارثة ذهب ضحيتها شهداء وجرحى نتيجة إطلاق النار العشوائي”.

ولاقت هذه الحادثة التي لا تعتبر الأولى من نوعها، ردود فعل غاضبة من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم: “بقر وبضلو بقر وخليكون بقر”، وأضاف آخر: “لك شو نحكي، لك من ٥ سنين ونحن نقول السلاح بايد الحمار بيجرح وما حدا برد”.

ويقع حي دمر على السفح الغربي لجبل قاسيون، بعيداً عن دمشق بسبعة كيلومترات، وبدأت حملة الاعتقالات الأولى في أيار من عام 2012، وقال “أوس الأموي”، مدير المكتب الإعلامي التابع للمجلس المحلي في حي دمّر، في حديث سابق لـ (كلنا شركاء): “يقف خلف الاعتقالات عدد كبير، يقارب الـ 400، من عملاء النظام الذين تحولوا فيما بعد إلى متطوعين في الميليشيات التابعة للنظام”.

ولفت الأموي إلى أن هؤلاء تشكلوا من أبناء الحي ومن العلويين وأبناء مدينة السلمية الذين استوطنوا الحي. مشيراً إلى أنهم “كانوا يعملون في البداية كعملاء يرفعون تقارير إلى الفرع 215، ثم انضموا إلى العديد من الميليشيات، مثل كتائب البعث وجمعية البستان والدفاع الوطني والفرع 215”.

وأشار إلى أن النظام استعان بـ “الشبيحة” أو المتطوعين في صفوفه من أبناء الحي في معارك داريا وقدسيا والهامة ووادي بردى، مردفاً بالقول “واليوم يقاتلون إلى جانب النظام في معارك حماة”.

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