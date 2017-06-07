لتستوعب أعداد القتلى المتزايدة… زهير رمضان يطالب بتوسيع مقابر اللاذقية

غيث علي: كلنا شركاء

طالب عضو مجلس الشعب، ونقيب الفنانين في سوريا، زهير رمضان، بتوسيع المقابر في اللاذقية لتستوعب الأعداد المتزايدة من قتلى قوات النظام من أبناء المحافظة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لبداية الدورة العادية الرابعة من الدور التشريعي الثاني لمجلس الشعب، يوم الأحد الماضي تجاوز فيها عدد النواب الذين قدموا مداخلات 30 نائباً، كان من بينهم زهير رمضان نقيب الفنانين في سوريا، حيث تحدث عن “ضرورة توسيع المقابر في اللاذقية لدفن الشهداء”، بحسب مواقع موالية.

ويأتي هذا الاقتراح في ظل تزايد أعداد القتلى من أبناء محافظة اللاذقية التي تعتبر خزاناً يمدّ قوات النظام بالعنصر البشري في مواجهاتها مع كتائب الثوار، الأمر الذي سبب تذمراً في صفوف أهالي المحافظة مع استمرار زجّ أبنائهم وسوقهم ليموتوا فداءً للنظام.

وكانت وزارة الإدارة المحلية منحت مدينة اللاذقية في نيسان/أبريل الماضي، إعانة مالية قدرت بـ 57 مليون ليرة، لتنفيذ أعمال توسيع مقبرة “الشهداء” في بسنادا، بحسب مواقع موالية.