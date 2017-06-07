نظام الممانعة يواصل اعتقال عائلةٍ فلسطينيةٍ كاملةٍ منذ 4 أعوام

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لا يزال مصير 10 أفرادٍ، بينهم أطفال ونساء، من عائلة “عمايري” الفلسطينية مجهولاً، مع قرب دخول العام الخامس على اعتقالهم في سجون نظام “الممانعة”.

وأفادت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” بأن الأمن السوري لا يزال يعتقل عشرة لاجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ تاريخ 16 حزيران/يونيو 2013، بينهم أربعة أطفال وأربع نساء، حيث تم اعتقالهم من قبل عناصر قوات النظام على حاجز شارع نسرين في حي التضامن الدمشقي.

وأشار المصدر إلى أن شهادات لمفرج عنهم من سجون النظام تؤكد وجود رضّع في أحضان أمهاتهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأفرع الأمنية.

ووثقت مجموعة العمل اعتقال (1603) لاجئين فلسطينيين في سجون النظام، بينهم 99 لاجئة فلسطينية، لا يعلم عن مصيرهم شيء.

أفراد العائلة المعتقلة هم:

ماهرة محمد عمايري من مواليد 1964

هديل محمود عمايري من مواليد 1987

أسيل محمود عمايري من مواليد 1988

وداد محمود عمايري من مواليد 1990

رزان محمود عمايري مواليد 2000

سهير محمد عمايري من مواليد 1981

ميساء جمال ادريس من مواليد 1979

فراس وليد دسوقي 1978

حمزة فراس دسوقي من مواليد 2011

حلا فراس دسوقي من مواليد 2012