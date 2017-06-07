ناشطون: قياديٌ في (داعش) ينشق من الرقة ويسلّم نفسه للميليشيات الكردية

سعيد جودت: كلنا شركاء

قال ناشطون إن أحد القادة البارزين في تنظيم “داعش” انشق من مدينة الرقة، وسلّم نفسه للميليشيات الكردية التي أعلنت اليوم عن انطلاق معركتها ضد مدينة الرقة، المعقل الرئيس للتنظيم في سوريا.

وأفاد ناشطو حملة “الرقة تذبح بصمت”، بانشقاق أحد قادة تنظيم داعش البارزين في مدينة الرقة المدعو “عبد الله الجلقيف”، وتسليم نفسه للمليشيات الكردية، مشيرين إلى أنه كان يقوم بإصدار أحكام قتل بحق المدنيين بتهمة “الردة” و”العمالة للتحالف”.

وقبل انضمام “الجلقيف” لتنظيم “داعش”، وفي العام 2012، قال ناشطون حينها إن “الجلقيف” كان ينتمي لعصابة انتحلت صفة الجيش الحر في ناحية الكرامة التابعة للرقة، ووصفوه بـ “السكير واللص والمشلح والشبيح”.

وقامت العصابة حينها بعدة أعمال سلب ونهب بالقوة، والاعتداء على أموال الأهالي وممتلكاتهم المتمثلة بمحطات الوقود في منطقة الحوس الشاهر، ومحطتي وقود في الكرامة، وتكسير محتوياتها، والاستيلاء على صهريج للوقود (مازوت) كان متجهاً نحو محطات وقود المنطقة، ومن ثم بيعه بأسعار مضاعفة مستغلين حاجات المواطنين.

وقال بيانٌ صادرٌ عن قيادة معركة “غضب الفرات”، اليوم الثلاثاء: “نعلن اليوم البدء بالمعركة الكبرى لتحرير مدينة الرقة العاصمة المزعومة للإرهاب والإرهابيين”.

وتشارك في هذه المعركة التي وصفها البيان بـ “التاريخية” 16 فصيلاً وتنظيماً عسكرياً بالإضافة إلى مجلس الرقة المدني ومجلس سوريا الديمقراطية ووجهاء ورؤساء عشائر، بحسب البيان.