اعتقال شبكة تنقل مقاتلين من لبنان للالتحاق بتنظيم (داعش) في سوريا

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نجت الضاحية الجنوبية حيث معقل حزب الله من تفجير انتحاري في كان يستهدف مطعماً في وقت الافطار بعدما ألقى الأمن العام القبض على شخص لبناني مشتبه به في منطقة الطريق الجديدة فيما الثاني أوقف في منطقة صيدا.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة المختصة اللبناني (أ.م) لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه تعرف إلى الإرهابي اسامة منصور عند تلقيه دروساً دينية في مسجد عبد الله بن مسعود، حيث خضع لدورة عسكرية تحت اشرافه التحق على أثرها بمجموعته وكلّف برصد تحركات عناصر وآليات الجيش اللبناني. وبعد معركة باب التبانة، نشط على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرف من خلالها إلى عدد من الإرهابيين الموجودين في الرقة وادلب وسعى من خلال هؤلاء إلى الذهاب إلى سوريا والالتحاق بالجماعات المسلحة».

واضاف الأمن العام في بيانه « من خلال تواصله مع اللبناني (أ.م) المتواري عن الانظار والمطلوب بجرم ارهاب، أقنعه الأخير بأن تنفيذ عملية انتحارية في بلاد الكفر له أجر أكبر بكثير من التنفيذ داخل أراضي الدولة الإسلامية – على حد تعبيره – فأخذ يسعى إلى تأمين حزام ناسف وتواصل مع اللبناني (و.ز) المتواجد في العراق ويقاتل ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي الذي أرسل له طريقة صنع المتفجرات ووضعها في حزام ناسف ، وبعد التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص».

على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه «في إطار متابعة الخلايا الإرهابية من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمّ رصد شبكة لتنسيق انتقال المقاتلين من لبنان إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، حيث يتواجد اعضاؤها في منطقة وادي خالد وينسقون مع كوادر التنظيم في محافظة الرقة السورية».

وذكرت أنه « في تاريخ 1/6/2017 وبناء على اشارة القضاء المختص، تم توقيف كل من : ع. ع. (مواليد عام 1995، لبناني)، وع. ح. (مواليد عام 1985، سوري). وذلك لارتباطهما بـ «داعش»، وبالتحقيق معهما اعترفا بما يلي:

الموقوف الاول اعترف بأنه سعى منذ فترة إلى الانتقال إلى سوريا ولهذه الغاية تواصل مع أحد كوادر التنظيم بهدف القتال في صفوفه، وفي تاريخ 8/5/2017 توجه من منطقة وادي خالد في شمال لبنان إلى ريف إدلب في سوريا تمهيداً للانتقال إلى ريف حماه ومنها إلى الرقة، إلا أنه وبسبب ضراوة المعارك قرب الرقة وعدم وجود طريق آمن للانتقال، قرر العودة إلى بلدته.

الموقوف الثاني اعترف انه قاتل سابقاً في قلعة الحصن في ريف حمص الغربي، وانه مكّن الموقوف الاول وآخرين من التواصل مع ابن شقيقه المطلوب ( م-ح) الذي يقاتل في صفوف التنظيم في الرقة، وذلك من اجل تنسيق إنتقالهم إلى سوريا. ونسق المطلوب (م-ح) تواصلهم مع احد كوادر التنظيم في الرقة، الذي بدوره نسق لهم السفر إلى سوريا .واعترف بتنسيق تواصل الموقوف (ع-ع) المذكور وآخرين مع احد المهرّبين في وادي خالد الذي عمل على نقلهم إلى ريف ادلب تمهيدا لانتقالهم إلى الرقة.واعترفا بأن تمويل عمليات الانتقال كان من قبل شخص موجود في احدى الدول الأوروبية».