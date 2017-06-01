خلافات وفد جنيف و(الهيئة) محور اجتماعات المعارضة السورية في الرياض

فصائل تطالب بتغيير كبير المفاوضين

كلنا شركاء: كارولين عاكوم- الشرق الأوسط

تأخذ قضية الخلافات بين «الفصائل المعارضة» و«الهيئة العليا التفاوضية» الحيز الأهم من الاجتماعات التي ستجمع «وفد جنيف» و«الهيئة» اليوم، في الرياض، وذلك بعدما كانت «الهيئة» قد بدأت اجتماعاتها يوم الاثنين لبحث الاستعدادات لجولات المفاوضات المقبلة، ولقاءات منسقها رياض حجاب في أوروبا، إضافة إلى تشكيل لجنة من الاستشاريين لمناقشة أي طروحات متعلقة بالدستور والحل السياسي.

وفي حين ترفع الفصائل مطالبها إلى حد طرحها تغيير أعضاء الوفد، وبشكل خاص كبير المفاوضين محمد صبرا، يرى أعضاء سياسيون في «الهيئة» أن إجراء هذه التعديلات ليس وارداً، ولن يكون في صالح المعارضة في هذه المرحلة بالتحديد.

وفي هذا الإطار، يقول مصدر في الفصائل أحد أعضاء وفد جنيف، لـ«الشرق الأوسط»: «ستبحث الفصائل في الرياض أسباب تعليق مشاركتها في الجولة الأخيرة من المفاوضات، وبالتالي ضرورة الوصول إلى حلول في هذا الإطار، تسهيلاً لمهمة الوفد، ومنعاً لتكرار ما حصل في الجولة الأخيرة».

كانت الفصائل قد ربطت سبب تعليق مشاركتها في الجولة السادسة من «جنيف» بـ«عدم وضوح المرجعية بالمفاوضات، والتخبط في اتخاذ القرارات، وغياب استراتيجية تفاوضية واضحة، فضلاً عن اعتبارها أن العلاقة بين الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض لا تصب في مصلحة الثورة».

وتشير المصادر إلى «امتعاض الفصائل من أداء صبرا الذي يحاول التفرّد بالقرارات، كما إلى مواقفه المنتقدة للمعارضة السياسية والعسكرية المشاركة في مؤتمر آستانة»، مضيفة: «لا بد من اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الإطار، وإجراء التعديلات على الوفد، واستبدال كبير المفاوضين بشخصية أخرى».

وتؤكد المصادر أيضاً على أهمية حل المشكلة المتمثلة بانفراد الهيئة بالقرار، وتحول الوفد إلى «ساعي بريد» لها، خصوصاً أن ممثلي الفصائل ليسوا أعضاء في الوفد، باستثناء محمد علوش، القيادي في «جيش الإسلام»، ولا يتم التنسيق معهم بشكل دوري. من هنا، ترى أن الحل يكون عبر «توحيد القرار والمرجعية، من خلال ضم أعضاء (الوفد) إلى (الهيئة)، وتنفيذ آلية اتخاذ القرارات التي تم وضعها في مؤتمر الرياض، ولم يتم الالتزام بها».

من جهته، وفي حين يشير فؤاد عليكو، عضو «الائتلاف الوطني السوري» و«وفد جنيف»، إلى المشكلة نفسها المتمثلة بتفرد «الهيئة» بالقرارات، يستبعد في الوقت عينه إمكانية تغيير الوفد المفاوض، ويضيف: «جاهزون للذهاب إلى المملكة العربية السعودية، وننتظر بين لحظة وأخرى إبلاغنا للذهاب، حيث من المتوقع أن ننضم غداً (اليوم) إلى اجتماعات الهيئة».

ويقول عليكو لـ«الشرق الأوسط»: «مما لا شك فيه أن الإشكالية التي ظهرت بين (الوفد) و(الهيئة) في جولة المفاوضات الأخيرة ستكون الحاضر الأهم، وستأخذ الحيز الأبرز من النقاش على طاولة اجتماعات الرياض، لكني لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى تغيير أعضاء الوفد»، موضحاً: «الإشكالية الأساس بين (الهيئة) و(الوفد) هي أن أعضاء الأخير شعروا بأنهم تحولوا إلى (مراسلين) ينقلون قرارات (الهيئة). لذا، فإن حل هذا الموضوع يكون عبر مشاركة الطرفين في أي قرار يتّخذ، وتكثيف اللقاءات، والتنسيق بينهما».

من جهته، لا ينفي المستشار القانوني لـ«الهيئة» عضو الائتلاف هشام مروة أن هناك امتعاضاً من قبل أعضاء في «الوفد» من أداء «الهيئة»، مؤكداً أن هناك جهوداً لحل الخلافات، من دون أن يؤدي الأمر إلى تغيير الوفد. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «على مستوى التوازنات، لا يمكن إجراء أي تعديل على الوفد في هذه المرحلة بالتحديد، لا من خلال كبير المفاوضين ولا غيره، والإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه، سينعكس سلباً على المعارضة أمام المجتمع الدولي، كما يعطي انطباعاً بأن وفد النظام مستقر، ووفد المعارضة يعاني من التخبط».

وفي حين يثني مروة على أداء الوفد الذي «بقي ملتزماً بالدور المرسوم له، والخطة المتفق عليها. وبالتالي، لا يمكن مكافأته بتغييره»، يقول: «مهمة الهيئة أن تضع الخطة العامة، وعلى الوفد الالتزام بها، وهذا متفق عليه بين الطرفين»، معتبراً أن «الحل يكمن في التوصل إلى آلية تنسيق مشتركة، وإجراءات تفاوضية دورية، مع التأكيد على الثوابت بعيداً عن أي تغييرات لن تكون في صالح الجميع»