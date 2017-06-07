(الأسايش) تعتقل قيادياً في (الديمقراطي الكردستاني) من الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

اعتقلت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، يوم الثلاثاء الماضي، عضو اللجنة الاستشارية للحزب الديمقراطي الكرُدستاني – سوريا، برزان سليمان، من مدينة الحسكة.

ونقل موقع “يكيتي ميديا” عن مصدر مقرب من عائلة سليمان قوله إن الجهة الخاطفة كانت من الأسايش، مضيفا أنهم أجبروه على صعود سيارتهم التي كانت من نوع “فان”، مع بقاء أحد عناصر تلك الدورية واقفاً عند سيارته لغاية تسليمه مفاتيح السيارة التي تم حجزها هي الأخرى.

ولا يزال العشرات من المعتقلين السياسيين يقبعون في سجون (الاتحاد الديمقراطي) وميليشياته، وقد شهدت مدينة القامشلي يوم الأحد الماضي اعتصاماً للعشرات أمام مبنى الأمم المتحدة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى قوات الأسايش.

وجاء هذا الاعتصام بدعوة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الكرُدي في سوريا، وشارك فيه أعضاء محليات المجلس الوطني الكرُدي، ورفع المعتصمون فيه صور المعتقلين ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم، وأخرى تدين وتستنكر أفعال وأعمال حزب الاتحاد الديمقراطي.