مقتل 7 مدنيين غرب درعا بقصفٍ لقوات النظام وانفجار عبوةٍ ناسفة

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى سبعة مدنيين غرب درعا أمس الثلاثاء 6 حزيران/يونيو، جراء قصف قوات النظام لمدينة (طفس)، وتفجير عبوة ناسفة على طريق داعل ـ نوى، وسط استمرار حملة قوات النظام على الأحياء المحررة من درعا البلد بغطاءٍ جويٍ روسي.

وقال الناشط محمد الحريري لـ “كلنا شركاء”، إن أربعة مدنيين من نازحي بلدة (عتمان) قتلوا اليوم بقصف قوات النظام لمدينة (طفس) بالمدفعية الثقيلة، وهم (فراس السبسبي ـ إسراء الزعبي ـ الطفلة ريالج المصري ـ الطفلة ريماس المصري)، وذلك بعد يوم على المجزرة التي ارتكبها الطيران الروسي في المدينة، والتي راح ضحيتها 12 مدنيا.

وأضاف بأن مروحيات النظام استهدفت منطقة (غرز) شرق درعا بـ 20 برميلاً متفجراً، بالإضافة لاستهدافها من قبل الطيران الروسي بثماني غارات، بينما استهدفت مروحيات النظام الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 16 برميلاً متفجراً، واستهدف الطيران الروسي الأحياء المحررة من درعا بغارتين، وبلدة النعيمة شرق درعا بثلاث غارات.

وأشار إلى أن ثلاثة مدنيين قتلوا بتفجير عبوة ناسفة على طريق نوى ـ داعل غرب درعا مساء أمس، وهم (جمال عصفوري ـ ضيف الله زكريا ـ فراس النمر).