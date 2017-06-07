307 قتلى لقوات النظام وميليشياته منذ بدء معركة (الموت ولا المذلة) بدرعا

ميسرة الزعبي: كلنا شركاء

نشرت غرفة عمليات (البنيان المرصوص)، صباح اليوم الأربعاء (7 حزيران/يونيو)، إنفوغرافيك يعرّف بنتائج معركة (الموت ولا المذلة) في حي المنشية بدرعا البلد، والتي انطلقت بتاريخ 12 شباط/فبراير الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

وأكد الإنفوغرافيك مقتل 307 عناصر من قوات النظام وميليشياته، بينهم 27 عنصراً من ميليشيا (حزب الله) اللبناني، وإيراني واحد، بينما توزع قتلى قوات النظام بين 194 عنصراً و61 ملازماً و9 نقباء و4 برتبة رائد و3 برتبة مقدم و5 عقداء و3 عقداء، بالإضافة إلى خمسة عناصر وقعوا أسرى بأيدي كتائب غرفة عمليات (البنيان المرصوص).

واستطاعت كتائب الثوار خلال المعركة السيطرة على 90 في المئة من حي المنشية، والاستيلاء على كميات من الذخائر، إضافة إلى أجهزة عسكرية تركتها قوات النظام وميليشياته خلفها.

وأسفرت المعركة حتى اليوم عن تدمير 30 نفقاً لقوات النظام، وإسقاط طائرتي استطلاع، وتدمير تركسين مجنزرين، و4 مضادات من عيار 23مم، و8 عربات شيلكا، و10 دبابات، ومصتي صواريخ فيل.