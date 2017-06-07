(تحرير الشام) تستولي على مقار لـ (فيلق الشام) في ريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

استولت هيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء (7 حزيران/يونيو)، على مقار لفيلق الشام في ريف إدلب الجنوبي، واعتقلت قائد أحد الفصائل التابعة للفيلق، وطردت بقية العناصر.

وقال “شاهين الأحمد”، مراسل “كلنا شركاء”، إن قوة من هيئة تحرير الشام استولت على ثلاثة مقار لفيلق الشام أحدهما قرب قرية النقير، وآخرين بالقرب من مدايا، دون حدوث اشتباكات بين الطرفين، مشيراً إلى أن (تحرير الشام) سمحت لعناصر المقرين بالخروج بسلاحهم الفردي.

وأضاف بأن أحد المقار التي استولت عليها (تحرير الشام) شرق مدايا هو لفصيل يتبع لفيلق الشام، يقوده شخص يعرف بـ “أبو عبدو الصيدلي”، تم اعتقاله من قبل (تحرير الشام)، في حين فر عناصر المقرات في الأراضي الزراعية.

وأشار مراسلنا إلى أنه لم يتم تأكيد الأسباب التي دفعت (تحرير الشام) إلى هذا الفعل، ونقل عن مصدر من الثوار قوله إنه من المرجح أن تكون الأسباب وراء هذا الهجوم، هي مقتل أحد قادة (تحرير الشام) في المنطقة على يد أحد عناصر فيلق الشام في وقت سابق، دون تأكيد الرواية.