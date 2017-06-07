طهران..قتلى وجرحى في هجومين استهدفا ضريح الخميني ومجلس الشورى

وليد غانم: كلنا شركاء

سقط قتلى وجرحى في هجومين متزامنين استهدفا مقر البرلمان الإيراني ومرقد الخميني في طهران، اليوم الأربعاء (7 حزيران/يونيو)، وتبنى الهجومان تنظيم “داعش”.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن مسلحين أطلقوا النار داخل أروقة البرلمان الإيراني صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص واحتجاز 4 رهائن، واعتقال مسلحين اثنين في الهجوم الذي استهدف مقر مجلس الشورى الإيراني.

وأضاف المصدر بأن نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي برفقة قائد القوت البرية للحرس الثوري العميد باكبور وقائد قوات التعبئة الشعبية، العميد غيب برور وصولوا إلى مبنى مجلس الشورى الإيراني، مشيراً إلى استمرار محاصرة الإرهابيين في المجلس.

وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات انتقلت بالكامل إلى الجانب الغربي من مبنى مجلس الشورى، ويتواجد الإرهابيون في الطابقين الخامس والسادس ويتموضع قناصو القوى الأمنية الإيرانية في المباني المجاورة للمجلس ويطلق النار عليهم، وسط اشتداد الاشتباكات يتواجد الصحفيين.

ونقلت الوكالة عن وزير الأمن الإيراني محمد علوي قوله إن القوى الأمنية استطاعت إلقاء القبض على مجموعة إرهابية أخرى قبل تنفيذها لمخططاتها الاجرامية.

وبحسب الوكالة دخل إرهابي الحرم الغربي لمرقد الخميني وبدأ بإطلاق النار، وبعد ان نفذ مخزن سلاحه ألقى سلاحه على الأرض وفجر نفسه بالقرب من حرس المرقد، بينما هو يركض باتجاه المرقد.

ونشر ناشطون بياناً لوكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش”، قالت فيه إن مقاتلين من التنظيم هاجموا ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران.