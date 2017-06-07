شاهد… (داعش) يبثّ تسجيلاً مصوراً من داخل مبنى البرلمان الإيراني

وليد غانم: كلنا شركاء

نشرت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش”، اليوم الأربعاء، تسجيلاً مصوراً من داخل مبنى البرلمان الإيراني في العاصمة طهران، بعد ساعات على بدء هجوم مزدوج استهدف مبنى البرلمان وضريح الخميني.

وأفادت وكالة أعماق بأنها حصلت على تسجيل مصور من داخل مبنى البرلمان بعدسة أحد المهاجمين، ويظهر في التسجيل المقتضب رجلين مسلحين دون أن يظهر وجهاهما، وجثة مرمية على الأرض.

ويقول أحد المسلحين في التسجيل: “يا رب لك الحمد”، ومن ثم يطلق رصاصتين على الجثة التي أمامه، ويضيف “أتظنون أنا سنرجل”، ليضيف مسلح آخر “إننا باقون بإذن الله إلى قيام الساعة”.

ونشر ناشطون بياناً لوكالة أعماق قالت فيه إن مقاتلين من التنظيم هاجموا ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن مسلحين أطلقوا النار داخل أروقة البرلمان الإيراني صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص واحتجاز 4 رهائن، واعتقال مسلحين اثنين في الهجوم الذي استهدف مقر مجلس الشورى الإيراني.

وبحسب الوكالة دخل إرهابي الحرم الغربي لمرقد الخميني وبدأ بإطلاق النار، وبعد أن نفذ مخزن سلاحه ألقى سلاحه على الأرض وفجر نفسه بالقرب من حرس المرقد، بينما هو يركض باتجاه المرقد.

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