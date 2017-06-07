قرارٌ بسحب البطاقات الأمنية من الشبيحة

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة النظام، قراراً يقضي بسحب كافة البطاقات الأمنية “التشبيحية” وإتلافها، باستثناء البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني.

ونشرت مواقع موالية أمس الثلاثاء، صورة للتعميم الصادر عن العماد “فهد جاسم الفريج” وزير الدفاع في حكومة النظام، بتاريخ 4 حزيران/يونيو الجاري، موجه إلى كافة التشكيلات والإدارات والحواجز العسكرية.

ويقضي التعميم بسحب “كافة بطاقات تسهيل المرور وحمل السلاح من كافة الجهات العسكرية والمدنية، وتتلف من قبلهم أصولا”.

وأضاف “يسمح باعتماد البطاقات الصادرة عن مكتب الأمن الوطني فقط لسهيل وحمل السلاح على الحواجز العسكرية”.

وأبدى موالون فرحتهم وارتياحهم نتيجة القرار، وعلّق عدد كبير منهم “مظاهر التشبيح قريباً ستتلاشى بعد سحب البطاقات الأمنية، لنشوف مين لسا بدو يشبح علينا”.

وللبطاقة الأمنية “التشبيحية” مزايا كبيرة، حيث يمنع التعرض لحامليها رغم الانتهاكات التي كانت تستهدف المدنيين، من مضايقات وابتزاز وتحرش بالفتيات وسلب المدنيين أموالهم وأشيائهم الشخصية من قبل حامليها.

ويأتي هذا القرار في وقت تم فيه إحالة قائد مليشيا الدفاع الوطني بحلب “سامي أوبري” إلى التحقيق بعد اعتقاله وتوجيه العديد من التهم المنسوبة إليه، ومن بينها تجارة الأعضاء البشرية، إضافة نائبه “سامر غجر” والذي أحيل للتحقيق بتهم تتعلق بالفساد وتجارة المخدرات والحبوب المخدرة في مدينة حلب.