قوات النظام تتقدم على حساب (داعش) شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الأربعاء (7 حزيران/يونيو)، سيطرتها على عدة مواقع بالقرب من مدينة تدمير في ريف حمص الشرقي، عقب انسحاب تنظيم “داعش” منها.

وأفاد إذاعة “شام إف إم” الموالية بأن قوات النظام وميليشياته حققت اليوم تقدماً جديداً شرق تدمر، حيث سيطرت على جبال المستديرة إلى الشمال الشرقي من منطقة الصوامع، إضافة لعدد من التلال المحيطة بقرية أراك شرق تدمر، والتي أصبحت على بعد 6كم.

وأضاف المصدر بأن قوات النظام وميليشياته تقدمت أيضاً جنوب شرق مدينة تدمر، وسيطرت على منتجع زنوبيا شرق مقالع السكري بـ 4كم.

وكانت قد سيطرت قوات النظام وميليشياته أمس الثلاثاء على التلال الحاكمة شمال شرق مدينة تدمر، بعد يوم من سيطرتها على مناطق طارات العلب، شارة دهلون، بئر دهلون، شمال شرق قرية العليانية بـ 45 كم، في ريف حمص الشرقي، بعد معارك مع إرهابيي “داعش”.