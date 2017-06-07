موسم الغش… شبيحة حلب يستثمرون قاعات الامتحان ويبيعون الأجوبة

زياد عدوان: كلنا شركاء

اشتكى العديد من أهالي طلاب المرحلة الثانوية في مدينة حلب، من قيام عناصر الشبيحة بالتدخل في امتحانات شهادة البكالوريا، والتي بدأت منذ عدة أيام، وعبر العديد من الأهالي عن استيائهم نتيجة قيام عناصر الشبيحة بشراء بعض القاعات التي تقدم فيها الامتحانات وبيع الأسئلة لبعض الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة، أمس الثلاثاء.

وتعاقد عناصر الشبيحة مع عدد من المراقبين مقابل إعطاء الأجوبة لبعض الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة، خلال تقديمهم لامتحانات الثانوية في العديد من المراكز والقاعات امتحانات البكالوريا، وشهدت مدارس حي الحمدانية حالات كثيرة من خلال قيام المراقبين بإعطاء بعض الطلاب والطالبات الأجوبة لحلها أثناء تقديم الامتحانات.

ويتساهل المراقبون المتواجدون في القاعات مع بعض الطلاب والطالبات للغش أثناء الامتحانات نتيجة توصيات من عناصر الشبيحة، الذين يدفعون مبالغ مالية لهؤلاء المراقبين، ويتم غض الطرف عن العديد من الطلاب والطالبات أثناء قيامهم بنقل الأجوبة من “الراشتيات” ووضعها في خانة الأجوبة.

وبالرغم من قطع الاتصالات خلال فترة تقديم طلاب المرحلة الثانوية امتحانات البكالوريا، فقد استطاع عناصر الشبيحة من خلال فرضهم الهيمنة على تلك القاعات والمراكز من مساعدة العديد من الطلاب والطالبات الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة من أجل أن يستعينوا حتى بأجهزة الموبايلات، ولذلك فإن قطع الاتصالات لم يشكل عائقاً في وجه عناصر الشبيحة الذين سمحوا لبعض الطلاب والطالبات بإدخال هواتفهم إلى قاعات الامتحانات.

ويظهر تدخل عناصر الشبيحة في سير امتحانات البكالوريا وقيامهم بتسهيل الغش للطلاب والطالبات ضعف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في ضبطها وإيقاف التجاوزات من أعمال تقلل من هيبة الأفرع الأمنية وميليشيات النظام لدى المدنيين في مدينة حلب.