سوري يقتل موظفاً في مركزٍ استشاريٍ للاجئين بألمانيا

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قال الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء (7 حزيران/يونيو)، إن شاباً سورياً تشاجر مع موظفٍ في مركزٍ استشاريٍ للاجئين في مدينة زاربروكن الألمانية، وطعنه بسلاح أبيض، ما أدى إلى مقتله.

ونقل موقع “DW” الألماني عن الشرطة قولها إن الموظف الاستشاري التابع لمكتب الصليب الأحمر بزاربوركن، فارق الحياة داخل المركز متأثراً بجراحه، ولم يتضح بعد سبب اندلاع الشجار، وتم إلقاء القبض على السوري بالقرب من مسرح الجريمة عقب فترة قصيرة من فراره.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الأمر يتعلق بشجار تصاعد بين السوري (27 عاما) والاستشاري، مؤكدا أن الواقعة ليس لها علاقة بالإرهاب.

ولم تدل السلطات ببيانات عن الضحية، وبحسب بيانات الشرطة، وصل السوري المقيم في زاربروكن صباح اليوم إلى المركز الاجتماعي-النفسي للاجئين والمهاجرين التابع للصليب الأحمر الألماني لتلقي استشارة.

ويقدم مركز الصليب الأحمر مساعدات للاجئين والمهاجرين الذين يعانون من صدمات نفسية، ونشر المركز على حسابه بموقع توتير تغريدة تقدم فيها بتعازيه لعائلة الضحية وزملاءه.