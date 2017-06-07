إغماء وزيرين داخل قاعة مجلس الشعب

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصيب وزيران في حكومة النظام بحالة إغماءٍ داخل مجلس الشعب منذ أيام خلال مناقشة المجلس بنود تعديل النظام الداخلي له، الأمر الذي دعا البعض لإضافة مقترح تأسيس نقطة طبية في المجلس لمواجهة مثل تلك الحالات.

ولفت مصدر موالٍ للنظام إلى أن الحالة التي أصابت مأمون حمدان وزير المالية، وعبد الله الغربي وزير حماية المستهلك كانت بسبب حالة الإجهاد التي رافقت الحوار حول بعض القضايا بين الحكومة وأعضاء مجلس الشعب.

وأضاف المصدر إن الحالة حصلت للحظات فقط ونقلا على إثرها سريعاً خارج القاعة بحالة إسعاف، حيث اتضح أن الإجهاد هو السبب، وعادا إلى حالتهما الطبيعية.