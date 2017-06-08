رئيس الأركان الإسرائيلي: (حزب الله) يعاني من مشاكل مالية ومعنوية صعبة

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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت إن تنظيم حزب الله اللبناني “يعاني من مشاكل مالية صعبة ومشاكل معنوية كبيرة وفقد قائديْه خلال السنوات السبعة-ثمانية الاخيرة: الاول كان عماد مغنية الذي قتل في دمشق. والثاني هو قائد حزب الله (مصطفى بدر الدين) الذي تم تصفيته من قبل المسؤولين عنه حسبما نعلم ولدينا صورة استخبارية جيدة”.

واضاف، في افتتاح يوم دراسي لذكرى الجنود الذين قتلوا في الحرب الأخيرة على لبنان، “التنظيم يواجه واقعًا معقد حيث يقاتل في سورية ولكن بغض النظر عن ذلك نحن نضع الجبهة الشمالية وتنظيم حزب الله في سلم الاولويات لجيش الدفاع. هناك خطة دفاعية وخطة هجومية وحالة جاهزية كبيرة جدًا”.

وتابع “تعرض حزب الله لضربة ليست بسيطة بالنسبة اليه خلال حرب لبنان الثانية 1200-1400 قتيل وضربات شديدة لبنية التنظيم التحتية. عندما انتهت الحرب تواجد جيش الدفاع مسافة 7-14 كلم داخل لبنان”.

وأشار إلى انه “في نظرة شاملة تنظيم حزب الله تمكن من تعاظم قوته من ناحية القدرات رغم تعقيداته، ولكن من ناحية اخرى الحدود الشمالية تشهد فترة زمنية مدتها 11 عام لم تشهد لها مثيل منذ إقامة الدولة دون انفجارات الكاتيوشا وصفارات الانذار وتسلل مخربين- واقع الشمال عشرات السنين”.

وقال ايزنكوت “أستطيع ان أقول انه في التوازن الاستراتيجي لدولة اسرائيل وبعلاقات القوة مع اعدائنا في الدائرة الاولى بشكل عام وفِي جبهة لبنان بشكل خاص، فجيش الدفاع هو جيش قوي جدًا يتمتع بتفوق تام على اعدائه”.

واضاف رئيس اركان الجيش الإسرائيلي “يتواجد تنظيم حزب الله في وضع استراتيجي معقد للغاية. ثلث التنظيم يقاتل في سورية والعراق واليمن، معظمهم في سورية. فقد 1700 من افراده خلال 3 سنوات وقرابة 7000جريح ومشاكل غير بسيطة في القتال”.