كتائب الثوار يدمرون طائرة رابضةَ في مطار الضمير

محمد كساح: كلنا شركاء

شنت كتائب الثوار يوم أمس الأربعاء هجوماً واسعاً على مواقع قوات النظام والمليشيات المساندة له في محور سد الزلف ومخفر الزلف في ريف السويداء الشرقي في إطار عمليات معركة “الأرض لنا” التي انطلقت قبل أيام في البادية السورية.

وتمكن الثوار خلال المعارك من التقدم في عدة نقاط، وتحدث “سعد الحاج” مدير المكتب الإعلامي لجيش “أسود الشرقية” عن تدمير دبابة ومجنزرة وقتل وجرح عدد من عناصر المليشيات هناك.

وقال لـ (كلنا شركاء) إن الهجمات شنها جيش أسود الشرقية وقوات الشهيد أحمد العبدو.

في السياق نفسه، أضاف الحاج أن “أسود الشرقية” تمكنوا من تدمير طائرة حربية بصاروخ كونكورس، كانت رابضةً داخل مطار الضمير العسكري بريف دمشق، ونوه إلى أن هذه الطائرة تعتبر الثانية التي يسقطها جيش أسود الشرقية خلال يومين في البادية السورية.

وتابع “كتائبنا استعادت السيطرة على عدة نقاط في منطقة الزلف كما دمرت مخفر الزلف الذي يتحصن فيه مقاتلو حزب الله والمليشيات الإيرانية” لافتاً إلى أن الثوار تمكنوا من تفجير عربة نقل نوع زيل محملة بالذخائر الحية.

ويبعد سد الزلف قرابة 30 كيلومتراً عن الحدود الأردنية.