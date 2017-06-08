المعارضة الإيرانية: هجمات إيران تسببت بـ فرحة وبهجة لـ (علي خامنئي)

وليد غانم: كلنا شركاء

وصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي التفجير والهجوم المسلح في طهران، أمس الأربعاء، بأنهما مجرد “ألعاب نارية” لن تنال من عزيمة إيران في الحرب ضد “الإرهاب”، الأمر الذي اعتبرته المعارضة الإيرانية تعبيراً عن فرحته بهذه الهجمات.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله إن “هذه الألعاب النارية ليس لها أي تأثير على إيران”، مضيفا أنها “ستتلاشى قريبا… إنها أصغر من أن تؤثر على إرادة الأمة الإيرانية ومسؤوليها”.

وأكد خامنئي أن إيران وفي قتالها “الإرهابيين” حالت دون وقوع هجمات أكبر من خلال سياستها الخارجية، مضيفاً “لو لم تواجه طهران الإرهابيين حيث يوجد رأس الفتنة لكانت إيران قد تعرضت لمزيد من الهجمات”.

في المقابل، قالت المعارضة الإيرانية في بيان لها إن الهجمات تسببت بـ “فرحة وبهجة” خامنئي للتخلص من المآزق والانعزال الإقليمي والدولي، مؤكدةً إدانتها إراقة دماء الأبرياء تحت أي عنوان.

واعتبرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانٍ حصلت “كلنا شركاء” على نسخةٍ منه أن ممارسة داعش تصب في صالح ولاية الفقيه بشكل سافر.

وأضاف البيان “إن السباق في الإرهاب بين زاعمي الخلافة السنية والخلافة ما يسمى بالشيعية تحت عنوان ولاية الفقيه في طهران، تسبب في فرحة وبهجة خامنئي إن لم يكن حسب الأوامر وصورية”.

وشدد البيان على ضرورة إعلان قوات الحرس التابعة لولاية الفقيه كيانًا إرهابيًا من أجل اجتثاث الإرهاب في المنطقة، إضافةً إلى إخراج قوات الحرس وميليشيات خلافة خامنئي من سوريا والعراق واليمن والدول الأخرى مهما كلف الثمن، وكذلك طرد منظمة التعاون الاسلامي لنظام الملالي وأن تعترف بمقاومة الشعب الإيراني لإسقاط النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران.