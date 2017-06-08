كردستان العراق يحدد موعد الاستفتاء على استقلاله

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اتفقت الأطراف السياسية الكردستانية على تحديد الـ 25 من سبتمبر/أيلول القادم موعداً لإجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان والتي ستشمل ايضاً المناطق الكردية خارج إدارة الإقليم.

وجاء ذلك بعد اجتماعٍ عقده رئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، مع الأطراف السياسية في الإقليم، وقرر المشاركون إجراء الاستفتاء الشعبي في الموعد المذكور وأيضاً على إجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الثاني القادم.

كما قرر الاجتماع تشكيل لجنة عليا للاستفتاء برئاسة إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، وثلاث لجان لزيارة الدول الإقليمية والعربية وبغداد لمناقشة مسألة الاستفتاء الشعبي على مصير إقليم كردستان.

وكان الاجتماع بحضور الأطراف السياسية في الإقليم العراقي وهي:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني

حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني

الحركة الإسلامية الكوردستانية

الحزب الشيوعي الكوردستاني

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني

حزب كادحي كوردستان

حزب العمال والكادحين الكوردستاني

حزب الاصلاح الكوردستاني

قائمة تركمان أربيل

جبهة تركان العراق

حزب التنمية التركمانية

قائمة الأرمن في برلمان كوردستان

حركة الديمقراطي الاشوري

المجلس الشعبي الكلداني الاشوري