ترامب عن هجمات إيران: رعاة الإرهاب يقعون ضحية له

وقال ترامب في بيان إنه صلى من أجل الضحايا، محذرا إيران من أن “الدول التي تدعم الإرهاب تخاطر بالوقوع ضحية الشر الذي تروج له”.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، إضافة إلى عمليات تهريب الأسلحة وزعزعة استقرار دول الجوار.

وأكد ترامب في أكثر من مناسبة على أن طهران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط.

واقتحم مهاجمون مسلحون ببنادق كلاشنيكوف مبنى البرلمان الأربعاء، وفجر أحدهم نفسه في الداخل، حسب ما قالت وكالات أنباء إيرانية.

وقامت مجموعة أخرى من المهاجمين، بينهم انتحاريان، باستهداف قبر الخميني الواقع على بعد 25 كلم جنوبي إيران.

وأسفر الهجومان عن مقتل 12 شخصا وإصابة 47 آخرين، في أحدث حصيلة.