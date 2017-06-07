إصابة (المحيسني) بإطلاق نارٍ في ريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

قال الداعية عبد الله المحيسني، القيادي البارز في هيئة تحرير الشام، إنه تعرض لإصابة طفيفة أثناء مروره قرب أحد حواجز كتائب الثوار في ريف إدلب.

ونشر المحيسني فجر اليوم الخميس أنه مرّ بين حاجزين مستنفرين (لم يحددهما) جرى بينهما اشتباك واحتقان وأصيب بخدشِ بسيط.

جاء ذلك بعد مداهمة عناصر من “تحرير الشام” لمقار تتبع “فيلق الشام” قرب قريتي النقير ومدايا في ريف إدلب الجنوبي واعتقالهم القيادي في الفيلق “أبو عبدو الصيدلي”.

وتابع المحيسني معلّقاً على الحادثة إنه “حصل خلاف بين الهيئة والفيلق، اعتقل على إثره إخوة من الفيلق فيسر الله إنهاء الأمر وإخراج أخينا أبي عبده الصيدلي وأنا الآن بمعيته”.