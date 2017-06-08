ترحيب بمنح محكمة ألمانية صفة (اللجوء الكامل) لسوريين

قوبل قرار المحكمة الإدارية العليا في ولاية هيسن الألمانية والقاضي بمنح صفة “اللجوء الكامل” لثلاثة طالبي لجوء سوريين هاربين من الخدمة العسكرية بترحيب من حزب اليسار المعارض ومنظمة “برو أزول” المدافعة عن حقوق اللاجئين.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

حصل ثلاثة لاجئين سوريين على حق اللجوء الكامل بعد قرار قطعي للمحكمة الإدارية العليا في ولاية هيسن، التي قضت لصالحهم ضد الحكومة الألمانية ممثلة بالمؤسسة الاتحادية للهجرة واللاجئين. وكانت السلطات قد رفضت منحهم صفة لاجئ واكتفت بالحماية المحدودة فقط.

ورحبت منظمة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض ومنظمة برو أوزل بقرار المحكمة الإدارية في ولاية هيسن حول السوريين الثلاثة. وأوضحت المتحدثة باسم سياسة الهجرة من الكتلة البرلمانية للحزب غابي فولهابر اليوم الأربعاء (السابع من حزيران/ يونيو 2017) بالقول: “من الواضح أن القرارات ذات الدوافع السياسية من المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين تم تصحيحها”. بدوره وصف بيرند ميزوفيتش، الخبير في منظمة برو أزول، قرار محكمة هيسن بـ “الإيجابي جدا”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ومقرها كاسل قد أقرت يوم أمس الثلاثاء بضرورة الاعتراف بطلبات لجوء السوريين القادمين من المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة. وأعطى القضاة السوريين الثلاث حق اللجوء على اعتبار أنهم مهددون بالملاحقة السياسية في بلدهم. حيث أنهم هربوا من الخدمة العسكرية، ووصلوا إلى ألمانيا عام 2015.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد منحهم “الحماية المحدودة” التي تقضي بإعطاء طالب اللجوء حق الإقامة لمدة سنة ولا تسمح له بلمّ شمل عائلته. وبرر المكتب الاتحادي ذلك بعدم وجود أدلة تؤكد أنهم مهددون بالاضطهاد في بلدهم.