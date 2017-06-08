كازاخستان تعلن تأجيل محادثات أستانة 5

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أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، الذي تستضيف بلاده محادثات أستانة حول سورية، اليوم الخميس، عن تأجيل الجولة الخامسة منها إلى أجل غير مسمى.

وأوضح أنور جيناكوف، في تصريحات، لوكالة “سبوتنك” الروسية، اليوم، أنّ “موعد اجتماع أستانة حول سورية، المقرر يومي 12 و13 يونيو/ حزيران قد تأجّل”، مشيراً إلى أنّ “ممثلي روسيا وتركيا وإيران سيجرون، خلال الأسابيع المقبلة، مشاورات على مستوى الخبراء في عواصم بلدانهم”.

ولم يشر المسؤول الكازاخستاني إلى أسباب تأجيل المحادثات، أو إلى الموعد الذي تمّ تأجيلها إليه، لكنّه أوضح أنّ “المشاورات بشأن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها والخاصة بإنشاء أربع مناطق لتخفيف التصعيد في سورية، فضلاً عن عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بتعزيز وقف الأعمال العدائية، ما زالت مستمرة”.

وكان مقرراً أن يشهد أستانة 5 إقرار خرائط مناطق تخفيف التصعيد، وتحديد شكل ومهام القوات المتمركزة في المناطق الأمنية الفاصلة بين مناطق المعارضة ومناطق النظام، إضافة إلى مسألة الدستور التي لا تزال الفصائل ترفض بحثها خارج إطار جنيف.