ناشطون: الثوار يسلمون قوات النظام جثة طيارٍ أسقطوا طائرته

ميلاد عيسى: كلنا شركاء

أكّد ناشطون في السويداء أن “جيش أسود الشرقية” سلم لقوات النظام جثة العميد الطيار “كميل سميطة” ومن المقرر أن تجري مراسم تشييعه اليوم الخميس في السويداء.

والعميد سميطة هو قائد الطائرة الحربية التي سقطت قبل يومين في البادية السورية وتسببت بمقتل قائدها، حيث عثر الثوار على جثته في منطقة الحطام.

وأضاف ناشطو شبكة “السويداء 24” أنهم لم يحصلوا على معلوماتٍ عن كيفية تسليم الجثة لقوات النظام وإذا ما كان هناك اتفاق تبادل بين الطرفين.

وينحدر العميد الطيار “كميل سميطة” من منطقة جبل السماق في ريف إدلب وكان قائد سرب طيران في مطار الضمير “العسكري” بريف دمشق.