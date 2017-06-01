أنباء عن إسقاط طائرة حربية في البادية السورية

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار اليوم الخميس عن إسقاط طائرة حربية رجح انها إيرانية عقب استهدافها منطقة (الزقف) الحدودية مع العراق في البادية السورية، وهي منطقة يتواجد بها جيش مغاوير الثورة.

وقال مدير المكتب الإعلامي في جيش مغاوير الثورة البراء فارس لـ “كلنا شركاء” إنهم أسقطوا طائرة حربية إيرانية، مؤكداً أنها لم تحقق أي إصابات.

وأشار المصدر إلى أن (الزقف) تعتبر معسكراً متقدماً لمغاوير جيش الثورة وتبعد 70 كيلومتراً شمال شرق معبر (التنف) وتبعد نحو 120 كم عن بادية البوكمال.

من جانبه، أكد سعيد سيف مدير المكتب الإعلامي لتجمع “أحمد العبدو” لـ “كلنا شركاء” أن كتائب الثوار تمكنت خلال عملياتها مساء يوم أمس من تدمير دبابتين لقوات النظام إضافة لسيارة عسكرية محملة بالذخائر، كما دمروا مواقع لقوات النظام في المنطقة ومنها مخفر (الزلف) شرق السويداء، بينما أُبيدت مجموعة كاملة من عناصر ميليشيات (حزب الله ـ الرضا) عقب محاصرتهم في المنطقة على يد جيش (أسود الشرقية) وتجمع (الشهيد أحمد العبدو)، بحسب المصدر.

وأَضاف أن قوات النظام والميليشيات الموالية له يشنون هجمة واسعة على مواقع كتائب الثوار منذ صباح اليوم في ريف السويداء الشرقي في محاولة للسيطرة (تل دكوة ـ بئر قصب ـ تل الدخان) شرق السويداء.