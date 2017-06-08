رفع الحجز الاحتياطي عن أموال (طريف الأخرس)

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام، قراراً ألغت بموجبه الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال طريف الأخرس وعائلته، أحد أقرباء زوجة رأس النظام بشار الأسد.

وأفاد موقع “الاقتصادي” الموالي بأنه حصل على نسخة من قرار الوزارة، وأشار إلى أنه تم رفع الحجز بعد الوصول إلى تسوية بين طريف الأخرس والمصرف العقاري، حول قرض كان قد حصل عليه سابقاً وتوقف عن تسديد الأقساط المترتبة عليه خلال الفترة السابقة.

وكانت وزارة مالية النظام أصدرت قراراً في آذار/مارس الماضي، بالحجز على أموال أهم رجال الأعمال السوريين لكونهم مقترضين متعثرين في المصارف العامة، وتجميد كل الحسابات العائدة لهم وذلك لتحصيل أموال المصارف العامة (التوفير، الزراعي التعاوني، العقاري، التجاري السوري، التسليف الشعبي، الصناعي)، ومنهم رجل الأعمال الأخرس.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته حينها إلى أن “مجموع الكبار المتعثرين في المصارف العامة الستة وصل إلى 60 كمرحلة أولى، وبحجم أموال يقدر بـ 80 مليار ليرة سورية”، مؤكدة أن هذه الأموال تكتسب صفة “الأموال العامة المسلوبة وحق من حقوق المودعين في هذه المصارف”.

ومن جهته، أوضح مدير المصرف العقاري، أحمد العلي، أن إجمالي ما تم تحصيله من القروض المتعثرة، منذ بداية العام الجاري ولنهاية أيار الماضي وصل إلى 7 مليارات ليرة.

ونقلت صحيفة “تشرين” الموالية عن العلي قوله، إن المصرف يعمل على تنفيذ تسويات لقروض متعثرة تبلغ قيمتها 10 مليارات ليرة، موضحاً أنه ستزيد من رصيد الديون المحصلة لتصل إلى 17 مليار ليرة خلال أقل من 4 أشهر، مشدداً على أن المصرف يتابع الدعاوى التنفيذية البالغة 18 ألف دعوى بحق المتعثرين، فضلاً عن تنفيذ 535 تسوية متضمنة تسديد دفعات حسن النية.