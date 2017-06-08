الأمانة العامة في حرستا تنفي توقيع مصالحةٍ مع النظام

وليد الأشقر: كلنا شركاء

نفت الأمانة العامة في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية، الشائعات بخصوص توقيع أي مصالحة مع النظام، وطالبته بفتح الطرق والتوقف عن قصف المدينة للسماح لأهلها بالعودة إلى منازلهم.

وأفاد بيان للمكتب الإداري في الأمانة العامة لمدينة حرستا، نشره صباح اليوم الخميس (8 حزيران/يونيو)، أن النظام حاول عدة مرات بث الشائعات حول إمكانية عقد مصالحات عن طريق بعض أزلامه من أبناء المدينة والمتواجدين في مؤسساته الأمنية والبعثية، مستغلاً الظروف الصعلة والأوضاع الإنسانية القاسية للسكان، نتيجة القصف والحصار.

وطالبت النظام بفتح الطرق ورفع الحصار ووقف القصف، لعودة كافة المهجرين إلى منازلهم، مؤكدة استعداد كافة فعاليات المدينة وأبناءها لاستقبال العائدين أحسن استقبال.

وأكدت الأمانة العامة وقوفها مع أي طرح يضمن رفع المعاناة عن الأهالي دون المساس بمبادئ الثورة.

وتتعرض مدينة حرستا بين الفينة والأخرى لقصف مدفعي وجوي، يسفر في غالب الأحياء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.