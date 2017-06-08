خسائر كبيرة لقوات النظام على جبهة حوش الضواهرة بالغوطة الشرقية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

تصدت كتائب الثوار اليوم الخميس (8 حزيران/يونيو)، لمحاولةٍ جديدةٍ من قبل قوات النظام للتقدم على جبهة حوش الضواهرة في غوطة دمشق الشرقية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأفاد جيش الإسلام من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بصد محاولة قوات النظام لليوم الثامن على التوالي، التقدم على جبهة حوش الضواهرة، بعد تمهيد مدفعي وصاروخي مكثف على البلدة.

وجرت اشتباكات عنيفة بين جيش الإسلام وقوات النظام على جبهة حوش الضواهرة استمرت منذ أمس وحتى اليوم، أكد خلالها جيش الإسلام تدمير قوة عسكرية لقوات النظام في البلدة، قوامها عربة (بي إم بي)، ودبابة (تي 72)، وأكثر من 16 عنصراً لقوا مصرعهم اليوم.

وأشار جيش الإسلام إلى إحراق دبابتين لقوات النظام أمس على جبهة بلدة حوش الضواهرة، بعد استهدافهما بقذائف الدبابات.

ومن جهتها، أفادت تنسيقية مدينة دوما بأن يوم أمس شهد أعنف وأشرس محاولة اقتحام للمنطقة من قبل قوات النظام، والتي باءت بالفشل.

وأضافت بأن قوات النظام حشدت ما يقارب ١٣ مدرعة على محيط بلدة حوش الضواهرة أمس استعداداً للاقتحام، وحاولت التقدم بتسع مدرعات، بالتزامن مع القصف المدفعي والصاروخي على البلدة، إلا أنها لم تتمكن من التقدم إلا أمتاراً قليلة، بعدما تمكن الثوار من عطب دبابتين وعربة (بي إم بي)، بالإضافة لإيقاع خسائر بشرية في صفوف قوات النظام.