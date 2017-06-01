دي ميستورا: العنف في سوريا انخفض بشكل كبير خلال الشهر الأخير

أكد دي ميستورا أنه اتفق مع الجانب الروسي على القيام بعمل جاد من أجل إزالة الألغام وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.

كلنا شركاء: هاكان جيهان أيدوغان- الأناضول

قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الخميس، إن أعمال العنف في سوريا “انخفضت بنسبة كبيرة” خلال الشهر الأخير.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها المبعوث الأممي عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة موسكو التي يجري زيارة رسمية إليها.

وأضاف دي ميستورا أنه اتفق مع الجانب الروسي على القيام بعمل جاد من أجل إزالة الألغام وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على إعداد تقرير شهري حول معدلات العنف في سوريا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي إن جميع الأطراف ملتزمة بوقف إطلاق النار في المناطق التي شملها الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بالعاصمة التركية أنقرة في 29 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وأضاف أن “الخروقات المرتكبة من قبل قوات المعارضة والحكومة ليست كبيرة، ولا تستدعي استخدام بعثة المراقبة للقوة”.

وأشار إلى أنه أراد أن يبحث مع دي ميستورا تعزيز وقف إطلاق النار، ومناطق خفض التوتر، والمرحلة السياسية في سوريا.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه تم التوصل إلى مرحلة مهمة في جهود البحث عن حل سياسي في سوريا.

وأضاف أنه ينبغي بذل جهود من أجل التوصل إلى نتيجة تضمن سيادة الدولة السورية، وحقوق جميع المجموعات الإثنية والدينية، وتحول دون تحوّل سوريا إلى مصدر دائم للإرهاب.

واتفقت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعات “أستانة 4″، في 4 مايو/أيار الماضي، على إقامة “مناطق تخفيف التوتر”، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاث لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا، وبدأ سريان الاتفاق منتصف ليل السادس من ذات الشهر، ويشمل 4 مناطق هي: محافظات إدلب، وحلب (شمال غرب)، وحماة (وسط)، وأجزاء من اللاذقية (غرب).