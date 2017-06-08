التحالف يستهدف الميليشيات الإيرانية قرب التنف والأخيرة تتقدم شرق السويداء

إياس العمر: كلنا شركاء

استهدفت طائرات التحالف الدولي، اليوم الخميس (8 حزيران/يونيو)، رتلاً للميليشيات الإيرانية قرب منطقة التنف القريبة من الحدود السورية العراقية، في حين حققت تلك الميليشيات تقدماً شرق السويداء وسيطرت على عدة مواقع لكتائب الثوار.

وقال “رايان ديلون” المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش”، في تغريدات نشرها على “تويتر”، إن طائرات التحالف استهدفت عربتين لقوات موالية للنظام السوري، قال إنهما شكلتا خطراً على قوات التحالف، قرب قاعدة التنف الحدودية.

وأضاف ديلون بأن التحالف أسقط أيضاً طائرة دون طيار، كانت تحلق بالقرب من قاعدة التنف التي تتواجد فيها قوات برية من التحالف.

الميليشيات الإيرانية تتقدم شرق السويداء

وأفاد جيش أسود الشرقة بأن المليشيات الإيرانية تحاول اقتحام تل دكوة وتل الدخان الخاضعين لسيطرة الجيش الحر بأكثر من 50 مدرعة وآلية، وتحت غطاء جوي من طائرات النظام وروسيا، مؤلف من 18 طائرة تتناوب على قصف مواقع الثوار.

وقال الناشط سامي الأحمد، إن قوات النظام والميلشيات الإيرانية سيطرت على مجموعة من النقاط شرق السويداء، وهي (تل دكوة ـ تل الدخان ـ تل أبو النياص ـ تل الإبل)، وأشار إلى أن كتائب الثوار تمكنت من تدمير مدفع عيار 106 مم لقوات النظام بالإضافة لمضاد 23 مم.

وأضاف الأحمد في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن قوات النظام والميلشيات الإيرانية تحاول السيطرة على كامل الريف الشرقي لمحافظة السويداء وصولاً إلى الحدود السورية الأردنية.

طائرة مسيرة تستهدف موقعاً للثوار

وبدوره، قال براء الفارس مدير المكتب الإعلامي لجيش (مغاوير الثورة)، لـ (كلنا شركاء)، إن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت معسكر لجيش (مغاوير الثورة) في منطقة (الزقف)، والمعسكر تابع للجيش ولا تواجد لقوات التحالف الدولي في المنطقة.

وأَضاف بأن الطائرة استهدفت المعسكر بصاروخين أحدهما لم ينفجر، قبل أن يتم إسقاطها بالمضادات الأرضية من قبل جيش (مغاوير الثورة)،

وأكد مدير المكتب الإعلامي لجيش (مغاوير الثورة)، أن المعسكر المستهدف يبعد عن معبر (التنف) 70 كم شمال شرق المعبر، و120 كم عن بادية البوكمال.