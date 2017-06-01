مصرع القيادي في الحشد الشعبي (فلاح الجبوري) بمعارك درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

نعت ميلشيا (الحشد العشبي) العراقي، اليوم الخميس (8 حزيران/يونيو)، القائد العسكري للواء (الإمام الحسين)، وذكرت مصادر إعلامٍ مقربةٍ من الميلشيا أن القيادي لقي مصرعه في المعارك مع كتائب الثوار في محافظة درعا.

وقال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء”، إن ميلشيا الحشد الشعبي العراقية أتت مؤخراً إلى مركز مدينة درعا برفقة ما يعرف بقوات (الغيث) بقيادة العقيد (غيث دلا) الذراع الأيمن لـ (ماهر الأسد).

وأضاف بأن الصفحات الموالية للنظام نعت اليوم القيادي في الحشد الشعبي (فلاح الجبوري)، وهو القائد الأول من الميلشيا الذي يقلى مصرعه في معارك مدينة درعا المستمرة منذ أسبوع، إثر محاولات قوات النظام السيطرة على الأحياء المحررة في درعا البلد، والوصول إلى معبر درعا القديم، بهدف الفصل بين المناطق المحررة شرق وغرب درعا.