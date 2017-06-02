مقتل طبيبةٍ دهساً على يد شبيحٍ مخمورٍ في حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

قضت طبيبة الأسنان “تارلا فوسكيان”، ظهر أمس الخميس، نتيجة دهسها من قبل شبيحٍ مخمور في مدينة حلب، لدى محاولة عبورها الأوتوستراد أثناء توقف السير بعد إضاءة الإشارة الحمراء، أمام جامع التوحيد وسط المدينة، وذلك أثناء توجهها إلى عيادتها في منطقة العزيزية، حيث فارقت الطبيبة الحياة بعد دقائق من دهسها.

وعقب إصابة الطبيبة سارع العنصر المخمور لرؤية المصابة ليتبين لاحقاً أنها فارقت الحياة نتيجة النزيف الحاد الذي أصيبت به في رأسها، وبعد تجمهر العديد من المدنيين، بما فيهم عناصر من شرطة المرور، تمكن العنصر من الفرار بعد انشغال المدنيين بالحادث.

وطالب ذوو الطبيبة الجهات المعنية بملاحقة العنصر وتقديمه للقضاء لينال جزاء جريمته، والتي راح ضحيتها الطبيبة تارلا فوسكيان، البالغة من العمر 43 عاما، وهي أم لأربعة أولاد.

وحمّل زوج الطبيبة المسؤولية الكاملة للجهات الأمنية، بسبب حالة الفوضى والفلتان المنتشرة في صفوف عناصر الشبيحة في مدينة حلب.

وتشهد مدينة حلب حالات من الفوضى والفلتان الأمني بسبب هيمنة عناصر الشبيحة والميليشيات على المدينة، وقد حصلت العديد من حالات الاغتصاب والسرقة وقتل لمدنيين من قبل أولئك العناصر، بسبب إهمال حكومة النظام للمدينة وتركها رهينة بيد الشبيحة والميليشيات التي عاثت فيها فسادا.