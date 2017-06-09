إحداث محكمةٍ استئنافيةٍ في قطنا ومقترحٌ بمضاعفة المحاكم الشرعية بدمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

أصدر رأس النظام بشار الأسد، الخميس (8 حزيران/يونيو)، مرسوماً يقضي بإحداث محكمةٍ استئنافيةٍ ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق، في الوقت الذي يُطالب فيه بمضاعفة عدد المحاكم الشرعية بدمشق، نتيجة الضغط الكبير عليها.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” الموالي، نص المرسوم الصادر اليوم، والذي يحمل الرقم (165) لعام (2017)، وتنص مادته الأولى على إحداث محكمة استئنافية ضمن المجمع القضائي في قطنا في عدلية ريف دمشق، تختص في مدن وقرى المنطقة الجنوبية (قطنا، الكسوة، صحنايا، سعسع)، ويتم ملء وظائفها من الملاك العددي لعدلية ريف دمشق.

وكشف مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية، عن مقترح لرفع عدد المحاكم الشرعية بدمشق للضعف، نتيجة الضغط الكبير عليها، مشيراً إلى أنها تستقبل أكثر من 1200 دعوى يومياً بمعدل 140 لكل غرفة، وعددها تسع.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن المصدر قوله إن سبب الضغط الكبير على الغرف يعود إلى نزوح عدد كبير من الأسر إلى العاصمة، إضافة إلى أن المحكمة تسهل على مراجعيها أثناء طلب الوثائق منهم.

كما كشف المصدر أن هناك ارتفاعاً في معدلات الزواج والطلاق في الوقت ذاته، معتبراً أن هذه الظاهرة غريبة وطريفة.