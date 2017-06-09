النابالم يحرق أجزاءً من المسجد العمري في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

احترقت أجزاءٌ من المسجد (العمري) في درعا صباح أمس الخميس 8 حزيران/يونيو، نتيجة استهدافه بالبراميل المتفجرة وصواريخ (الفيل)، وذلك في استمرارٍ لحملة القصف الغير مسبوقة من قبل مروحيات النظام والطيران الروسي للأحياء المحررة من درعا.

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن مروحيات النظام استهدفت الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 24 برميلاً متفجرا، بالإضافة لأكثر من 20 صاروخ (فيل) وعشرات القذائف.

وأضاف بأن البراميل المتفجرة التي تساقطت على درعا البلد كانت محملة بمادة (النابالم) الحارق، ما أدى لاشتعال النيران في الأجزاء الشمالية من المسجد العمري، بالإضافة لاحتراق عدد من المنازل في محيط المسجد، بينما استهدفت مروحيات النظام محيط مدينة (داعل) غرب درعا بأربعة براميل متفجرة.

وبدروه، قال القائد الميداني في كتائب الثوار سعيد الحريري لـ “كلنا شركاء”، إن كتائب الثوار استهدفت رتلاً لقوات النظام على طريق دمشق ـ درعا براجمات الصواريخ صباح أمس، ما أدى إلى تدمير مضاد 14.5 مم، و صهريج محروقات لقوات النظام.

وأشار إلى أن قوات النظام تعمل على إشغال كتائب الثوار من خلال إشعال أكثر من جبهة في وقت واحد، ومن هذه الجبهات جبهة بلدة (زمرين) شمال درعا، وجبهة بلدة (مليحة العطش) شرق درعا.