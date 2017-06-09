تدمير آلياتٍ ثقيلةٍ لقوات النظام خلال محاولتها التقدم شرق درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

دمّرت كتائب الثوار أمس الخميس 8 حزيران/يونيو، دبابة لقوات النظام، بالإضافة لعدد من الآليات الثقيلة على جبهة بلدة (النعيمة) شرق درعا، خلال محاولات تلك القوات التقدم على محور (المخابرات الجوية).

وقال الناشط أحمد المصري، إن غرفة عمليات (رص الصفوف) العاملة في بلدة النعيمة شرق درعا، رصدت تحركات قوات النظام على جبهة (المخابرات الجوية)، ودمرت دبابة من طراز (تي 55)، بالإضافة لمدفعي (فوزديكا) وتركس.

وأضاف المصري في حديث لـ (كلنا شركاء) بأن كتائب الثوار استهدفت مواقع قوات النظام على جبهة (المخابرات الجوية) والمنطقة الصناعية براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، في وقتٍ استهدفت فيه مروحيات النظام الأحياء المحررة من درعا البلد بـ 39 برميلاً متفجرا، بالإضافة لاستهداف تلك الأحياء بأكثر من 45 صاروخ (فيل)، بينما استهدف الطيران الروسي بلدة إبطع غرب درعا بأربعة غارات جوية صباح أمس.

وأشار إلى أن قوات النظام استهدفت بالمدفعية الثقيلة بلدات (علما ـ الصورة ـ الغارية الغربية ـ داعل ـ أبطع ـ اليادودة ـ اللجاة) بالتزامن مع محاولات من قبل قوات النظام للتقدم باتجاه بلدة (زمرين) شمال درعا من مواقعها في كتيبة (جدية).

بدوره، قال القائد الميداني في كتائب الثوار أحمد الزعبي لـ (كلنا شركاء)، إن قوات النظام تعتمد بشكل كبير على التمهيد الناري ولاسيما بصواريخ الفيل، فمجموع الصواريخ التي استهدفت الأحياء المحررة من درعا البلد منذ مطلع الأسبوع الحالي تجاوز 550 صاروخاً، بالإضافة إلى أكثر من 400 غارة وبرميلاً متفجراً استهدفت المناطق المحررة من درعا.