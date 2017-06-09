وفاة الشاعر الكردي (فرهاد عجمو)

رزان العمر: كلنا شركاء

توفي الشاعر الكردي، فرهاد عجمو، مساء أمس الخميس 8 حزيران/يونيو، في مدينة القامشلي بريف الحسكة، بعد صراعٍ مع مرضٍ عضال.

ينحدر الشاعر فرهاد عجمو من مدينة القامشلي، ومن مواليد 1960، وقد بدأ كتابة الشعر الكردي في العام 1978، وأدى الكثير من الفنانين الكرد عشرات القصائد التي نظمها عجمو خلال حياته، أمثال: محمد شيخو، بهاء شيخو، بروسك شيخو، عادل حزني، خليل غمكين، شيدا، صفقان، سعد فرسو، صلاح اوسي، واعتدال إسماعيل.

وكان عجمو قد أصدر سبعة دواوين شعرية، كما تُرجم له مختارات من قصائده إلى اللغة العربية في العام 2008، وأيضاً نُشر للشاعر في الكثير من الصحف والمجلات الكردية، ونال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة مهرجان الشعر الكردي.

كما مُنح الشاعر عجمو جائزة جكرخوين للإبداع في دورتھا 2013، وجائزة الأديب الكردي عبد الرحمن آلوجي في دورتها الأولى قبل فترة قصيرة، تقديراً له على عطائه الإبداعي في خدمة أدب وثقافة ولغة شعبه، إذ يُعد أحد أهم شعراء الثمانينات الكرد الذين يكتبون بلغتهم الأم، كما يعتبر أحد رواد أدب الطفل كردیاً، بحسب الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا.

ونعاه الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، معزياً أسرته وكل محبيه وأصدقائه وزملائه، معتبراً رحيله يشكل خسارة كبيرة للأدب والشعر الكرديين، باعتباره أحد المبدعين الذين كتبوا بإخلاص.